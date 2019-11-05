Грабители оставили великолучанина без телефона, банковских карт и документов

10:30, 05 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках двое грабителей похитили у 44-летнего жителя Великолукского района мобильный телефон, портмоне и рюкзак, в которых лежали банковские карты и документы. Преступление было совершено днем 30 октября на улице Ботвина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в грабеже. Ими оказались двое безработных, ранее судимых великолучан 59 и 37 лет. Один из них находится в розыске. Часть похищенного обнаружена и изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.