Три великолучанки при помощи детской коляски обворовали два магазина

11:21, 05 ноября 2019, ПАИ

Два магазина обворовали три безработные великолучанки с детской коляской, в которой они прятали краденое. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трёх девушек 28, 25 и 21 года удалось задержать с поличным.

По версии следствия, 2 ноября в Великих Луках из магазина по Октябрьскому проспекту девушки похитили блендер, фен, детские игрушки и прочие товары. 3 ноября из другого магазина они украли колбасу, сыр и другие продукты. Всё это воровки прятали в детскую коляску.

Во время второй кражи их удалось задержать. Подозреваемые дали признательные показания, похищенное изъято. Проводятся проверки.