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Общество

В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества


Отделение Российского исторического общества планируется создать в Пскове. На 8 ноября назначено проведение учредительного заседания, в ходе которого изберут его состав и предложат кандидатуру руководителя. По инициативе председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в Псков прибудет член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в Государственном архиве Псковской области, на базе которого планируется создать отделение Российского исторического общества, в работе примут участие Комитет юстиции Псковской области, Псковский государственный университет, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.

«Открытие регионального отделения будет способствовать развитию исследовательской деятельности на территории Псковской области, направленной на изучение и осмысление исторических процессов, популяризацию исторических знаний и культурно-просветительской деятельности», - подчеркнул директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Фото: Дарья Хваткова.

Российское историческое общество берет начало от Русского исторического общества, основанного в 1866 году. Сегодня оно объединяет более 60 организаций, у него открыто более 40 отделений.

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