«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта

17:40, 05 ноября 2019, ПАИ

«Что значит не хочешь кота? Кота все хотят, не придумывай. Коты — это счастье. Что значит содержать негде? Дал бог котейку, даст и лужайку».

В псковских приютах содержатся десятки, если не сотни, бездомных кошек и собак, и каждый из питомцев ждёт постоянного хозяина, которому сможет отдать свою преданность и верность. Взятые из приюта собаки или кошечки - особенные, они всю жизнь будут благодарны за своё спасение. По мере сил зоозащитники согревают своих подопечных теплом и заботой, но животным нужен настоящий дом. Сегодня в рубрике «В добрые руки» расскажем о котах и кошках порховского приюта «Добрый» - Ежевике, Мире, Альбе, Клементине, Зените, Коте и Усладе.

Ищет дом молоденькая кошечка Ежевика. В апреле её сбила машина недалеко от Порхова. Отчаянное мяуканье услышали местные жители и сообщили о произошедшем в приют «Добрый». Зоозащитники забрали несчастное животное и отвезли в клинику в Псков, где кошке диагностировали перелом таза. Ежевику вылечили, она мужественно выдержала все процедуры.

После долгого восстановления ей очень не хватает любящего хозяина, который примет ее в свою семью и никогда не бросит на улице. Скоро Ежевика будет стерилизована. Она кушает сухой корм и паучи, ходит в лоток с древесным наполнителем. Ласковая, общительная и дружелюбная, отлично уживается с другими домашними животными. Агрессии с ее стороны не наблюдается. Кошечка очень надеется забыть все невзгоды и вспомнить, что такое любовь, своя квартира и любящий хозяин.

В квартиру или дом отдают Миру – кошку, которую беременной забрали на стерилизацию из подвалов. Это удивительная миниатюрная кошечка с огромными глазами лемура и душой котенка. Она всегда готова поиграть и пообщаться с человеком, обладает волшебной функцией «антистресс»: если вы чем-то расстроены или устали, Мира сразу начинает посылать успокоительные флюиды и делать расслабляющий массаж коленок.

Мира - добрая и нежная натура, но без излишней навязчивости. Если вы заняты, она скромно посидит рядышком и понаблюдает за вашей работой. Больше всего на свете любит мягкие диваны и теплые пледы. И, конечно же, сытно покушать, ведь хорошей кошки должно быть много. Сама на ручки не идет, но ищет ласки и общения. Предпочтительна семья без маленьких детей, поскольку кошка боится громких звуков. Мире 4 года, она стерилизована, приучена к лотку. Отлично ладит с кошками.

Кот Альба был замечен летом на берегу реки в Порхове. Пару месяцев он скитался в поисках еды, с наступлением холодов его забрали зоозащитники. Альба - просто фантастически красивый кот, настоящий сердцеед - не влюбиться в этого белоснежного малыша просто невозможно. Он обещает новому хозяину много любви, забавного баловства и улыбок. Дисциплинам обучен, ищет самые ответственные руки, которые не отправят его на самовыгул.

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«Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне б такую!» – это точно про Клементину. Эта кошка - сама грация, уравновешенность и спокойствие. Ласковая, нежная, общительная девочка, любит посидеть на ручках, поговорить и немного поиграть. Она будет идеальной хранительницей семейного очага.Томный взгляд, шикарная фигурка, мягкая шерстка. Не кошечка, мечта!

Клементине 1,5 года, она стерилизована, четко знает лоток. Кушает домашнюю пищу, хороший влажный и сухой корм. К другим животным относится осторожно. Отдаётся только в квартирное или домашнее содержание без самовыгула ответственным людям, которые не выкинут ее на трассу из машины, как сделали предыдущие владельцы.

Кот Зенит был привезен из деревни вместе с сородичами после того как умерла их пожилая хозяйка, помогавшая «Доброму». Сейчас кот живет на квартирной передержке, так как обитатели приюта его обижали. На передержке также не все животные приняли его благосклонно, хотя кот замечательный.

Мальчику около 4-5 лет, он кастрирован, лоток - на 5+. Кот спокойный, невероятно ласковый, очень любит сидеть на ручках и умеет обниматься. К сожалению, после ушного клеща (вылечен) ушки Зенита выглядят не очень красиво, в целом кот очень хорош собой - большие глазищи, блестящая шерстка. Будет отличным компаньоном, поскольку ориентирован на человека.

Котя - еще один ласковый, добрый и общительный подопечный приюта. Он обожает находиться рядом с людьми, несмотря на то, что пострадал от действий человека – кот попал в капкан и лишился одной лапки.

Котя кастрирован, ходит в лоток с древесным наполнителем, кушает сухой и влажный корм. Он готов стать настоящим другом и подарить свою любовь и исключительно положительные эмоции. Отдаётся только самым ответственным людям, которые смогут обеспечить котейке самый лучший уход. Строго квартирное содержание без самовыгула.

Из деревни Сосновый Бор в Порховском районе забрали кошку Усладу. Эта благородная харизматичная дама никого не оставит равнодушным. Она умна, активна, и обладает характером. Услада – это не диванный вариант, она ласковая, но самодостаточная, немного стеснительная, однако быстро адаптируется. Для неё лучший вариант - семья без маленьких детей и других животных, Услада не потерпит конкурентов в завоевании вашего внимания. Эта кошка не будет валяться в ногах у каждого встречного, но родным людям подарит свое большое кошачье сердце.

Возраст - около 4-х лет. Кошка здорова, вакцинирована и обработана, приучена к лотку. Пока что не стерилизована, но приют гарантирует операцию. Готова жить в квартире или дома без самовыгула.

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Забрать животное из приюта могут только ответственные люди, которые уже имеют опыт общения с животными. Подопечных «Доброго» отдают по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Вариант пристройства животного в подарок никогда не рассматривается. Возможна доставка по Псковской области и в Санкт-Петербург. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 9118853999 – Наталья; 9113515836 – Елена; 9113691892 - Александр.

Приют «Добрый» находится в Порхове, в нём живут несчастные животные из разных уголков Псковской области и городов Северо-Запада. Цель зоозащитников - помощь бездомным кошкам и собакам. Кроме того, они надеются, что после знакомства с подопечными приюта люди станут хоть чуть-чуть добрее.

Приют содержится за собственные средства его создателя Александра Ефимова и пожертвования неравнодушных людей.