В Пскове разыскивают владельца автомобиля, сбившего девочку у «Акваполиса»

12:00, 05 ноября 2019, ПАИ

16-летнюю девочку сбил автомобиль в Пскове под управлением неустановленного водителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 4 ноября около 19:35 на улице Кузбасской Дивизии у торгово-развлекательного центра «Акваполис». Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Пешеход получила черепно-мозговую травму и ушибы, ее госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылся.

По информации ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, виновник ДТП ехал на автомобиле LADA XRAY. Цвет машины, предположительно, золотистый.

Всех, кто располагает сведениями о владельце указанного автотранспортного средства, записями с видеорегистраторов и иной значимой информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам: 02, 29-25-82, 29-25-83.