В Пскове разыскивают владельца автомобиля, сбившего девочку у «Акваполиса»
16-летнюю девочку сбил автомобиль в Пскове под управлением неустановленного водителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 4 ноября около 19:35 на улице Кузбасской Дивизии у торгово-развлекательного центра «Акваполис». Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Пешеход получила черепно-мозговую травму и ушибы, ее госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылся.
По информации ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, виновник ДТП ехал на автомобиле LADA XRAY. Цвет машины, предположительно, золотистый.
Всех, кто располагает сведениями о владельце указанного автотранспортного средства, записями с видеорегистраторов и иной значимой информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам: 02, 29-25-82, 29-25-83.