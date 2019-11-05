Отряд полицейских из Пскова отправился в командировку на Северный Кавказ

12:49, 05 ноября 2019, ПАИ

Отряд полицейских из Пскова отправился в командировку на Северный Кавказ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В течение шести месяцев 60 полицейских из разных городов и районов области будут нести службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений. Для большинства из них это не первый подобный выезд, уточнили в пресс-службе.

В командировку, в частности, отправились восемь представителей ОМВД России по городу Великие Луки: участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, кинолог со служебной собакой. В Великих Луках коллег проинструктировал начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин.

В Пскове отъезд состоялся от здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров провел инструктаж, пожелал членам отряда достойно выполнить свой служебный долг и благополучно вернуться домой.