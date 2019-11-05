Проезд транспорта ограничат на Рижском проспекте Пскова 7 ноября

12:54, 05 ноября 2019, ПАИ

7 ноября в Пскове ограничат движение транспорта в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных 102-й годовщине Октябрьской революции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, проезд будет закрыт в период с 11:00 до 12:00 на участке от площади Ленина до домов №№ 40б и 46 по Рижскому проспекту.

Общественный транспорт в это время будет ходить по обычному расписанию без корректировки маршрутной сетки. Однако движение приостановят на период прохождения колонны.

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю) 1917 года в Петрограде произошло восстание, совершённое пролетариатом России. Выстрелил стоявший на невском причале крейсер «Аврора», и вооружённые рабочие, солдаты и матросы захватили почту, телефон, телеграф и Зимний дворец. Они свергли Временное Правительство и провозгласили Власть Советов, которая потом просуществовала более 70 лет.

До 1991 года 7 ноября считался в СССР главным праздником страны, отмечался военным парадом и демонстрацией трудящихся на Красной площади. С распадом Советского Союза всё изменилось. В России праздник 7 ноября сначала был переименован в «День согласия и примирения», а потом отменён. В дни годовщин Октябрьской революции во многих городах России коммунисты традиционно проходят по улицам организованным строем с флагами и транспарантами, устраивают праздничные митинги.