Бюст героя 6-й роты Сергея Шикова установят в Великих Луках

13:15, 05 ноября 2019, ПАИ

Бюст героя 6-й роты Сергея Шикова установят в Аллее памяти погибших военнослужащих, прилегающей к Братскому кладбищу воинов Советской Армии. Соответствующее решение согласовали депутаты Великолукской городской Думы на 28-й сессии, пишет портал Луки.ру.

Председатель городского комитета культуры Анжелика Романюк сообщила, что памятный бюст установят во исполнение указа президента России от 30 июня 2018 года №463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников» и протокольных решений от 17 апреля 2019 года и 25 июля 2019 года заседаний федерального организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году указанных памятных мероприятий.

Анжелика Романюк пояснила, что установка таких памятных бюстов планируется во всех населенных пунктах, где родились и выросли погибшие военнослужащие 6-й роты. Отмечается, что это стало возможным благодаря инициативе Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Всего на территории Псковской области появится 20 бюстов.

6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В результате неравного боя с боевиками из 90 десантников выжили всего 6. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В 2020 году пройдут памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-ой роты, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.