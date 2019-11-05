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Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова решается вопрос оказания адресной помощи трем девочкам, пострадавшим в ДТП 3 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона держит ситуацию с аварией под Псковом на личном контроле.

Родители девочек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков. Теперь все заботы лягут на плечи их бабушки.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что трем выжившим в аварии девочкам оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. По ее словам, дети находятся в стабильно тяжелом состоянии, за ними пристально наблюдают специалисты. Две младшие сестры лежат в реанимации детской областной клинической больницы, они в сознании и на самостоятельном дыхании. Старшая девочка доставлена в областную клиническую больницу, введена в искусственную кому и находится на искусственной вентиляции легких.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что легковой автомобиль под управлением отца девочек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

В социальных сетях организован сбор средств для оказания помощи пострадавшим.

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