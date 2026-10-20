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Происшествия

На станции Дно задержали двух работников железной дороги за попытку кражи дизтоплива

Двое жителей Псковской области 38 и 39 лет пытались похитить дизельное топливо из тепловоза, следовавшего от станции Новгород-Лужский до станции Дно. Мужчины наполнили топливом 16 пластиковых ёмкостей и сбросили их под откос железнодорожного пути, сообщили ПАИ в транспортной полиции.

  • Кража топлива
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
  • Кража топлива
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
  • Кража топлива
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
  • Кража топлива
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Каждая ёмкость вмещала 30 литров. Общий вес топлива превысил 347 кг. Мужчины рассчитывали забрать канистры после окончания рабочей смены, но их задержали сотрудники транспортной полиции на станции Дно.

По факту покушения на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

В отношении мужчин избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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