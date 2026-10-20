В Островском районе женщина получила семь лет колонии за убийство соседа

12:53, 20 октября 2026, ПАИ

Жительницу Островского района приговорили к семи годам лишения свободы за удар ножом, от которого погиб её сосед. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Как установили следствие и суд, вечером 15 декабря 2025 года мужчина пришёл в гости к соседке. Между ними возник конфликт, во время которого женщина ударила гостя ножом в ногу. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).