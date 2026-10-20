Два человека пострадали при пожаре в деревне Исаково Себежского района

Два человека пострадали при пожаре в себежской деревне Исаково

10:52, 20 октября 2026, ПАИ

Пожар в жилом доме произошёл на улице Красноармейской в деревне Исаково Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области





Пострадавшие – 52-летняя женщина и 62-летний мужчина – доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.