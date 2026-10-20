Два человека пострадали при пожаре в деревне Исаково Себежского района

Два человека пострадали при пожаре в себежской деревне Исаково
Пожар в жилом доме произошёл на улице Красноармейской в деревне Исаково Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Пострадавшие – 52-летняя женщина и 62-летний мужчина – доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.
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