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Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в себежской деревне Исаково

Пожар в жилом доме произошёл на улице Красноармейской в деревне Исаково Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Два человека пострадали при пожаре в деревне Исаково Себежского района
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Два человека пострадали при пожаре в деревне Исаково Себежского района
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Два человека пострадали при пожаре в деревне Исаково Себежского района
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Пострадавшие – 52-летняя женщина и 62-летний мужчина – доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

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