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Культура

Эксклюзивная выставка старинных вещей откроется в Псковском музее

8 ноября в 15:00 на втором этаже в фойе Псковского музея (Некрасова,7) откроется выставка «Мир забытых вещей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили 

Основой для экспозиции стали фонды музея. «Надеемся, что выставка будет интересна не только тем людям, чья работа связана со стариной, но и просто любознательным посетителям музея, которые хотели бы приоткрыть завесу прошлого и взглянуть на загадочные старинные предметы со знанием дела. Некоторые из таких предметов исчезли из обихода человека навсегда, потому что стали просто ненужными. Другие в ходе эволюции видоизменились. При их изготовлении стали использоваться новые материалы и формы, но функция осталась прежней», - пояснили в музее.

Многое из того, что посетители смогут увидеть, не экспонировалось никогда или выставлялось очень давно, поэтому выставку, отмечают организаторы, можно назвать эксклюзивной. Наряду с находками археологов здесь будут представлены предметы и более позднего времени.

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