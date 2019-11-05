100-летие отпраздновал Гдовский дом культуры

15:25, 05 ноября 2019, ПАИ

Гдовский дом культуры отпраздновал своё 100-летие. Концерт в честь этого юбилея состоялся 4 ноября, в День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, поздравить ветеранов и сотрудников учреждения пришли представители органов местного самоуправления и областных властей, гдовских учреждений социальной сферы, руководители ведомств и организаций, общественники, ветераны, предприниматели, жители Гдова.

От имени председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и депутатского корпуса сотрудников и ветеранов учреждения поздравил руководитель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Он подчеркнул, что уже 100 лет Гдовский дом культуры является центром творческой и духовной жизни муниципалитета, поэтому юбилей учреждения стал важным событием для всех жителей Гдовского района.

Владимир Яников зачитал поздравление от Александра Котова. «Для многих поколений гдовичей Дом культуры стал гостеприимным домом, где можно с пользой провести свой досуг, найти единомышленников и друзей, прикоснуться к истокам народного творчества, отдохнуть душой от повседневных забот, - отмечается в поздравлении. – Конечно, в этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности и признательности сотрудникам и ветеранам Гдовского дома культуры за верность избранному призванию, за мастерство и искреннюю любовь к родной земле. Вы настоящие энтузиасты, посвятившие жизнь благородному делу служения культуре и людям!».

После официальных речей выступили самодеятельные артисты – авторы-исполнители, хореографические и вокальные коллективы.