0
17:52
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
17:40
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
17:27
В Пскове разлилась река Пскова
17:02
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
16:00
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
14:53
Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице
14:13
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
Еще новости
Общество

Самые интересные профессии назвали жители России

Жители России назвали профессию дизайнера самой интересной. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает RT.

За профессию дизайнера свои голоса отдали 31,8% респондентов. На втором месте оказалась профессия журналиста – за неё проголосовали 28,9% опрошенных. Также интересными, по мнению россиян, являются профессии артиста (23,8%), медика (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%).

В то же время менее интересной работой участники опроса назвали работу официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%) и полицейского (8,8%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
05 ноября 2019
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
05 ноября 2019
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
В Пскове разлилась река Пскова
05 ноября 2019
В Пскове разлилась река Пскова
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
05 ноября 2019
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
05 ноября 2019
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице
05 ноября 2019
Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
05 ноября 2019
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября
05 ноября 2019
В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября

Идет загрузка...