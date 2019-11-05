Самые интересные профессии назвали жители России
Жители России назвали профессию дизайнера самой интересной. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает RT.
За профессию дизайнера свои голоса отдали 31,8% респондентов. На втором месте оказалась профессия журналиста – за неё проголосовали 28,9% опрошенных. Также интересными, по мнению россиян, являются профессии артиста (23,8%), медика (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%).
В то же время менее интересной работой участники опроса назвали работу официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%) и полицейского (8,8%).