Самые интересные профессии назвали жители России

16:22, 05 ноября 2019, ПАИ

Жители России назвали профессию дизайнера самой интересной. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает RT.

За профессию дизайнера свои голоса отдали 31,8% респондентов. На втором месте оказалась профессия журналиста – за неё проголосовали 28,9% опрошенных. Также интересными, по мнению россиян, являются профессии артиста (23,8%), медика (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%).

В то же время менее интересной работой участники опроса назвали работу официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%) и полицейского (8,8%).