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Общество

В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»

В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох», учредителем которого выступает Медиахолдинг Псковской области.

«В номер вошли советы молодоженам об организации яркой свадьбы: как выбрать площадку для регистрации и банкета, как их оформить, какие фасоны наряда для невесты и цвета костюма для жениха будут в тренде в следующем сезоне, за сколько месяцев до свадьбы стоит начинать поиск фотографов и видеографов, стилистов и визажистов, флористов и декораторов, кондитеров», - рассказала главный редактор журнала Ирина Назарова.

Распространяться журнал будет бесплатно в ЗАГСах на территории Псковской области. Его будут вручать женихам и невестам, которые придут подавать заявление о регистрации брака.

Тираж журнала - 2 тысячи экземпляров.

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