В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох», учредителем которого выступает Медиахолдинг Псковской области.
«В номер вошли советы молодоженам об организации яркой свадьбы: как выбрать площадку для регистрации и банкета, как их оформить, какие фасоны наряда для невесты и цвета костюма для жениха будут в тренде в следующем сезоне, за сколько месяцев до свадьбы стоит начинать поиск фотографов и видеографов, стилистов и визажистов, флористов и декораторов, кондитеров», - рассказала главный редактор журнала Ирина Назарова.
Распространяться журнал будет бесплатно в ЗАГСах на территории Псковской области. Его будут вручать женихам и невестам, которые придут подавать заявление о регистрации брака.
Тираж журнала - 2 тысячи экземпляров.