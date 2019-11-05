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Общество

Владимира Мединского расстраивает мат со сцены театров России

Министр культуры России Владимир Мединский выразил сожаление, что со сцен некоторых театров России звучит нецензурная лексика, пишет ТАСС.

Глава ведомства сообщил журналистам, что согласно российскому законодательству, «при публичном, общественном демонстрировании спектакля или кино использование нецензурной лексики запрещено». По его словам, в кинотеатрах эту норму соблюдают строго, но в отдельных театрах нарушения существуют.

«В некоторых театрах это на совести художественных руководителей, которые следят за этим очень плохо. Ничего, кроме сожаления, это у нас не вызывает. В федеральных театрах такого нет, я не сталкивался. Если бы «Гоголь-центр» был федеральным, то мата там бы не было, вы уж мне поверьте», - сказал он. Глава Минкультуры еще раз подчеркнул, что закон в этой сфере надо соблюдать.

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