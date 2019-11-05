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В ДТП с участием псковича пострадали медики из Ленинградской области

30-летний житель Псковской области попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали медики из Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

ДТП случилось 4 ноября в 19:50 в Волосовском районе Ленинградской области на 84-м километре трассы «Нарва». По данным ГИБДД, 39-летняя жительница Красного Села, управлявшая Kia Sportage, выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась сначала с Kia Ceed за рулём которой был 30-летний пскович, а затем совершила лобовое столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser.

В результате столкновения трёх автомобилей погиб один человек, а пятеро пострадали. Женщина-водитель Kia Sportage скончалась, а пассажир автомобиля – 19-летний юноша – был доставлен в Кингисеппскую больницу в тяжёлом состоянии.

В Toyota за рулём находился 49-летний заместитель главного врача и директор Гатчинской клинической больницы Николай Стаканов. Вместе с ним ехали две 45-летние женщины, одна из которых – заместитель главврача городской станции переливания крови, а также двое несовершеннолетних: 16-летний юноша и 15-летняя девочка. Все четверо пассажиров Toyota после ДТП были доставлены в Гатчинскую больницу.

В Kia Ceed, за рулём которой был 30-летний пскович, пострадавших нет.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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