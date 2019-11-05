Затонувшие больше века назад 900 бутылок редкого алкоголя подняли со дна Балтийского моря

17:36, 05 ноября 2019, ПАИ

Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого французского коньяка и ликёра, которые пролежали под водой больше века, пишет издание The Local.

В 1917 году во время Первой мировой войны алкоголь должны были доставить в Петроград, однако шведский пароход на пути задержала немецкая подлодка. Капитан принял решение затопить судно, так как в то время спиртное считалось контрабандой.

Обломки парохода были обнаружены в 1999 году, судно было сильно повреждено, и погружаться там было небезопасно. Спустя 20 лет дайверы с помощью подводных роботов смогли поднять на поверхность 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликёра Benedictine. Несколько бутылок будут доставлены в Россию и Швецию для анализа.