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Экономика

Россия вошла в тройку лучших стран Европы по прозрачности бюджета

В текущем году международный валютный фонд включил Россию в тройку лучших стран Европы по открытости бюджетного процесса. Также в этот список вошли Финляндия и Литва, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ.

В докладе отмечается, что особенно очевидны успехи в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, где Россия улучшила своё положение по 5 из 12 принципов. В МВФ также указали, что бюджетная отчётность стала более комплексной и включает ежегодно публикуемый подробный отчёт об издержках, связанных с налоговыми расходами.

Кроме того, положительно оценивается подход к распределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм, а также публикация первых официальных оценок стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов.

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