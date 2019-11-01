Россия вошла в тройку лучших стран Европы по прозрачности бюджета

17:43, 05 ноября 2019, ПАИ

В текущем году международный валютный фонд включил Россию в тройку лучших стран Европы по открытости бюджетного процесса. Также в этот список вошли Финляндия и Литва, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ.

В докладе отмечается, что особенно очевидны успехи в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, где Россия улучшила своё положение по 5 из 12 принципов. В МВФ также указали, что бюджетная отчётность стала более комплексной и включает ежегодно публикуемый подробный отчёт об издержках, связанных с налоговыми расходами.

Кроме того, положительно оценивается подход к распределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм, а также публикация первых официальных оценок стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов.