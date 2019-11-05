Ростехнадзор о своей работе в Псковской области, о «регуляторной гильотине» и наказаниях

18:55, 05 ноября 2019, ПАИ

300-летие отмечает Ростехнадзор. Значимость этой федеральной службы с каждым годом возрастает. В связи с юбилеем наш корреспондент встретился с заместителем руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Псковской области Игорем Куроплиным.

Игорь Викторович, когда и как начинался надзор за промышленной безопасностью на территории Псковской области?

История отдела промышленной безопасности по Псковской области начинается в 1962 году. Именно тогда в Пскове впервые была сформирована группа инспекторов, входящих в состав Северо-Западного округа Госгортехнадзора СССР, он располагался в Ленинграде. И стал осуществляться надзор за объектами котлонадзора и грузоподъемными кранами.

В 90-х годах прошлого века надзор осуществлялся уже по 6 видам: за 151 предприятием по газовому надзору; 182 - по котлонадзору; 214 - по подъемным сооружениям; 112 - по лифтам; 65 - по горному надзору; 19 - по химии, нефтехимии.

В 2009 году в результате реформы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти было сформировано Северо-Западное Управление Ростехнадзора. В настоящее время в отделе промышленной безопасности по Псковской области 8 сотрудников, из них – инспекторов 5 человек. Отдел осуществляет надзор по 7 видам в сфере промышленной безопасности (сетям газораспределения и газопотребления, химии, нефтехимии, транспортированию опасных веществ, растительному сырью, оборудованию под давлением, подъемным сооружениям) и 2 видам в сфере технического регулирования (лифтам, сетям газораспределения и газопотребления).

А какие тенденции наблюдаются в надзорной деятельности в связи с политикой государства «не кошмарить бизнес» и так называемой «регуляторной гильотины» по нормативным документам?

В середине 90-х годов уже прошлого века, тогда еще Госгортехнадзор России, был инициатором разработки и принятия концептуального федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», который определил правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

Ростехнадзор одним из первых, если не первый в России из надзорных органов пересмотрел и нормативно-правовые акты, относящиеся к своей компетенции. Этот процесс активно начался еще в 2013–2014 г.г. и ознаменовался массовым переходом от правил безопасности, утвержденных Госгортехнадзором, к Техническим регламентам таможенного союза и федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности. Этот процесс не останавливается и сейчас.

Так что, так называемая «регуляторная гильотина» по отмене и пересмотру нормативных документов ни Ростехнадзору, ни поднадзорным предприятиям беспокойства не доставляет. Вся нормативно-техническая документация уже заблаговременно разработана, утверждена в установленном порядке, зарегистрирована в Минюсте и применяется на деле. Причем замечу, во всех документах права организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, значительно расширены, а полномочия органов Ростехнадзора значительно сокращены.

И как в таких условиях организация обязана обеспечить безопасную эксплуатацию производственных объектов?

А вот про обязанности как раз руководители и специалисты организаций и забывают!

Так, на 1 апреля 2019 года своевременно представили сведения по ПК за 2018 год только 72% поднадзорных предприятий. За непредоставление сведений или несвоевременное предоставление сведений 29 организаций привлечены к административной ответственности.

На территории Псковской области находятся гидротехнические сооружения, в т.ч. безхозяйные. Мы знаем какие бедствия принесло наводнение в Иркутской области, а как у нас с этим вопросом?

В Псковской области под надзором находятся 32 ГТС, из них одна ГТС 3 класса, все остальные - 4 класса. Это, как правило, низконапорные и в условиях маловодности в Псковской области - низкого уровня риска.

Есть у нас и три безхозяйных (плотина Порховской ГЭС на р. Шелони; плотина Краснопорожская ГЭС на р.Судома; плотина Поддубинской ГЭС на р. Великой).

Прошлый владелец ЗАО «Норд-Гидро» отказался от планов восстановления гидроэлектростанций и пришлось Северо-Западному управлению Ростехнадзора с помощью областной прокуратуры проводить мероприятия по постановке на учёт в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области. Администрация Псковской области разработала планы мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

Комиссией администрации Псковской области совместно представителями ГУ МЧС по Псковской области и Северо-Западного управления Ростехнадзора ежегодно проводятся обследования бесхозяйных ГТС в период пропуска весеннего половодья и паводка и послепаводковые обследования. По результатам проверок вырабатываются мероприятия по снижению рисков прохождения паводков.

Органы Ростехнадзора проверяют ход подготовки теплоснабжающих организаций области. Каковы предварительные результаты?

Да, действительно, на органы Ростехнадзора возложена обязанность контроля проведения мероприятий, которые осуществляются на предприятиях электроэнергетики и в теплоснабжающих организациях в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

На территории Псковской области находятся 3 организации электроэнергетики (1 электростанция (Филиал ПАО «ОГК-2»Псковская ГРЭС), 2 электросетевые организации – Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Псковэнерго и ООО «Энергосети») и 46 теплоснабжающих организаций осуществляющих отопление социально-важных объектов и населения области.

На сегодняшний день все электроснабжающие организации проверены. В результате проверок выявлено более 250 замечаний, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Проведены и проверки хода подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 36 теплоснабжающих организаций районов области. Выявлено более 600 нарушений действующих норм и правил в энергетике. Всем выданы предписания об устранении обнаруженных нарушений.

Кроме того комиссией Северо-Западного управления Ростехнадзора начаты проверки муниципальных образований Псковской области, по результатам проведения которых муниципальные образования должны получить паспорта готовности до 15 ноября.

Если в прошлом году к 15 ноября два района (Невельский и Плюсский) не получили паспорта готовности, то в этом году, судя по тому какая поддержка и помощь оказывается администрацией области при подготовке к отопительному сезону, потенциальная возможность получения паспортов готовности есть у всех муниципальных образований.

Какие меры административного воздействия применяются Ростехнадзором?

Виновные физические и юридические лица в случае выявления нарушений обязательных требований в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей, а также в области промышленной безопасности опасных производственных объектов привлекаются к административной ответственности, также направляются материалы в правоохранительные органы о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Но хочется отметить, что привлечение к административной ответственности не является самоцелью органов Ростехнадзора. При наличии предусмотренных законом обстоятельств субъектам малого и среднего предпринимательства административный штраф всегда заменяется на предупреждение. Так, для сравнения, должностными лицами надзорных отделов Псковской области при рассмотрении дел за 9 месяцев 2018 года было назначено 248 административных штрафов и вынесено 31 предупреждение, а за аналогичный период 2019 года – 127 административных штрафа и 109 предупреждений.

Кроме этого, с прошлого года в качестве профилактических мер введена такая новая форма как предостережение. Данная мера не является административным наказанием и направлена на устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований нормативных документов.

К вам обращаются граждане со своими проблемами?

За 2019 год обращались за помощью десятки человек. Важно, что ни одно обращение к нам мы не оставляем без пристального внимания наших специалистов. Не будет преувеличением сказать, что по вопросам теплоснабжения в Пскове в наши отделы горожане обращаются как в последнюю инстанцию, где они могут найти реальную помощь в своих бедах. Это перспективное направление своей деятельности мы будем развивать и в 2020 году.