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Общество

Представитель УМВД России по Псковской области стал лауреатом международных конкурсов

В Москве по итогам конкурсов-фестивалей национальных культур и фольклора, а также сценического и художественного искусства псковичу Владимиру Иванову вручены дипломы лауреата первой степени и памятные кубки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это событие вдвойне приятно, поскольку состоявшиеся состязания были приурочены к празднику - Дню народного единства.

Организатором их выступила Ставропольская региональная творческая общественная организация «Радость планеты». Мероприятия проходили в столичном киноконцертном зале «Измайлово» в период с 1 по 4 ноября.

Заведующий сектором методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов принял участие в четвертом международном конкурсе-фестивале национальных культур и фольклора «Душа народа моего» и десятом международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Радость планеты». Пскович выступил в номинациях «Театральное творчество» и «Художественное чтение». Он представил на суд взыскательного жюри литературно-музыкальную композицию «Легенда» по творчеству Афанасия Фета и авторское произведение «Русь моя привольная».

Отметим, что конкуренция оказалась очень серьезная. Было представлено 150 конкурсных номеров, а общее количество участников составило около 950 человек. В Москве собрались исполнители из Воронежской, Белгородской, Сахалинской, Амурской областей, Татарстана, республик Северного Кавказа и других регионов, а также гости из Армении, Беларуси, Латвии, Киргизии и Индии. В конкурсах были представлены различные номинации - вокальное, хореографическое творчество, народный фольклор и другие.

В итоге, псковичу было присуждено почетное звание лауреата I степени в обоих конкурсах. Как подчеркнул Владимир Иванов, большую методическую и практическую помощь в подготовке к выступлениям ему оказали, в частности, специалисты Псковского областного центра народного творчества.

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