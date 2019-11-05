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Первенство Пскова по дзюдо выиграли спортсмены из центра «Бригантина»

Первенство Пскова по борьбе дзюдо прошло в спортзале Центра профессиональной подготовки при Управлении МВД России по Псковской области в субботу, 2 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в турнире приняли участие 106 юношей и 10 девушек из 7 спортивных клубов города Пскова.

Воспитанники спортцентра «Бригантина» победили в неофициальном командном зачете. На их счету 40 медалей, 15 из них - золотые. Вторыми в соревнованиях стали борцы из спортклуба «Кодокан», которые взяли 17 наград, из них 8 золотых. Третье место у дзюдоистов, занимающихся в спортивно-развлекательном центре «Простория» - 9 медалей, из которых 3 золотых.

Полный список чемпионов следующий:

- среди юношей 2004-2005 г.р.

Правдивцев Илья, 81 кг, «Бригантина»

Мусаев Рустам, 42 кг, «Бригантина»

Соколов Виталий, 81 кг, «Олимп»

Гусейнов Рамир, 73 кг, «Бригантина»

Аверин Дамир, 50 кг, «Мастер»

Горбунов Александр, 46 кг, «Унибос»

Роганов Егор, 60 кг, «Кодокан»

Смирнов Владислав, 66 кг, «Бригантина»

Колыванов Михаил, 55 кг, «Мастер»

- среди юношей 2006-2007 г.р.

Чечик Илья, весовая категория34 кг, «Бригантина»

Крылов Даниил, 38 кг, «Бригантина»

Федоров Никита, 42 кг, «Бригантина»

Холодков Максим, 50 кг, «Унибос»

Манешин Михаил, 55 кг, «Кодокан»

Зиминс Владислав, 73 кг, «Бригантина»

Тимофеев Тимур, 46 кг, «Кодокан»

Жуков Владислав, 66 кг, «Кодокан»

Макуш Даниил, 60 кг, «Бригантина»

- среди юношей 2008-2009 г.р.

Мусаев Ислам, 26 кг, «Бригантина»

Клыков Кирилл, 29 кг, «Простория»

Харитонов Никита, 55 кг, «Бригантина»

Мирзеханов Саид, 32 кг, «Динамо»

Романов Максим, 50 кг, «Бригантина»

Журавлев Артем, 46 кг, «Кодокан»

Манешин Андрей, 38 кг, «Кодокан»

Мельник Егор, 42 кг, «Кодокан»

 

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