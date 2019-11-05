Чемпионат и Первенство Псковской области по каратэ WKF пройдут 9 ноября

21:07, 05 ноября 2019, ПАИ

В субботу, 9 ноября, в УСК «Олимп» (Псковский район, деревня Борисовичи) пройдет региональный Чемпионат и Первенство по каратэ WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации каратэ Пскова.

Ожидается участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Соревнования пройдут в категориях:

- индивидуальное ката;

- ката группа;

- индивидуальное кумите;

- командное кумите

Начало соревнований в 11:00. Торжественное открытие в 13:00. Вход свободный