Чемпионат и Первенство Псковской области по каратэ WKF пройдут 9 ноября
В субботу, 9 ноября, в УСК «Олимп» (Псковский район, деревня Борисовичи) пройдет региональный Чемпионат и Первенство по каратэ WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации каратэ Пскова.
Ожидается участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.
Соревнования пройдут в категориях:
- индивидуальное ката;
- ката группа;
- индивидуальное кумите;
- командное кумите
Начало соревнований в 11:00. Торжественное открытие в 13:00. Вход свободный