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Общество

В УМВД России по Псковской области завершился конкурс детского рисунка

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел в УМВД подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в нем приняли участие дети стражей порядка в возрасте от 6 до 14 лет.

В адрес конкурсной комиссии было направлено более двадцати произведений. Каждый юный художник постарался с помощью красок и карандашей показать особенности профессиональной деятельности своих мам или пап так, как он их представляет.

Члены жюри под председательством лауреата Всероссийских творческих конкурсов композитора Виктора Саханенка рассмотрели представленные рисунки и определили лучшие. В работе жюри принял также участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков.

Победителями в этом году стали Герасимов Илья (7 лет), Дорошенко Альбина (9 лет) и Роман Лотоцкий (11 лет). Ребята будут отмечены дипломами и благодарственными письмами руководства УМВД. Кроме того, им предстоит участвовать в финальном этапе конкурса и выставке детских рисунков в МВД России.

 

 

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