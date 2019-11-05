В России появились монеты с Дедом Морозом

22:52, 05 ноября 2019, ПАИ

Центробанк России объявил о выпуске новой серии памятных монет в честь 50-летия мультфильма «Дед мороз и лето». О этом сообщается на сайте регулятора.

Монеты выпущены в нескольких экземплярах: три тысячи штук номиналом три рубля сделаны из серебра. Еще два варианта выполнены из недрагоценных металлов: в обычном исполнении и с цветным изображением. Тираж составил 450 и 50 тысяч штук соответственно.

Мультфильм «Дед Мороз и лето» вышел на экраны в 1969 году и был дипломной работой режиссера Валентина Караваева, который позднее создал такие мультфильмы, как «Возвращение блудного попугая» и «Лягушка-путешественница». По сюжету мультфильма, Дед Мороз приезжает в город, чтобы понять, что такое лето. На жаре ему становится плохо, и дети кормят его мороженым, усадив в тележку мороженщицы. В конце он улетает к себе на север на воздушном шаре.