Псковича заключили под стражу по обвинению в поджоге

09:07, 06 ноября 2019, ПАИ

35-летнего псковича заключили под стражу по обвинению в поджоге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог чужого имущества, повлекший причинение значительного ущерба). Пскович был ранее судим, 30 апреля 2019 года он освободился из мест лишения свободы, злоупотреблял спиртными напитками, отрицательно характеризуется по месту жительства. Кроме того, соседи неоднократно жаловались на обвиняемого в отдел полиции.

Суд пришел к выводу, что мужчина, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.