Российские инженеры заявили о возможности слежки через телефоны и бытовую технику

09:16, 06 ноября 2019, ПАИ

Российские инженеры доказали возможность организации слежки через телефоны и бытовую технику. Как сообщает газета «Известия», для этих целей, по данным экспертов, могут быть использованы ядра процессоров ARM, имеющиеся во всех телефонах, планшетах, умных телевизорах и бытовой технике.

Ряд экспериментов провели специалисты ведущего российского разработчика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных - компании «Аладдин Р.Д.» Они загружали в секретную зону процессора шпионское программное обеспечение и доказали, что таким образом есть возможность получения доступа ко всем функциям используемой техники, в том числе паролю, номерам и сообщениям, а также введенным номерам кредитных карт и паролям для доступа в личные платежные кабинеты.

В результате экспериментов эксперты пришли к выводу, что обеспечить информационную безопасность можно только в случае налаживания отечественного производства подобных устройств. Сейчас же абсолютным лидером на рынке микропроцессорных ядер является британская корпорация ARM, её услугами пользуются почти все производители техники.