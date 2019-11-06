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Общество

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Куньинском районе

44-летний водитель мотоцикла погиб в дорожно-транспортном происшествии в Куньинском районе 5 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Около 12:30 на 6-м километре автодороги Радостно — Жижица мотоциклист при съезде на второстепенную дорогу столкнулся с автомашиной Opel, которой управлял 75-летний мужчина. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

В тот же день около 8:00 в Пскове у дома № 1 на проспекте Энтузиастов автомобиль Opel под управлением 59-летнего водителя сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и, предположительно, сотрясение головного мозга. Женщину госпитализировали.

Около 21:30 на 6-м километре Пушкиногорского шоссе вблизи посёлка Пушкинские Горы 35-летняя водитель Nissan не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево. Женщину отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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