Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Куньинском районе

09:47, 06 ноября 2019, ПАИ

44-летний водитель мотоцикла погиб в дорожно-транспортном происшествии в Куньинском районе 5 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Около 12:30 на 6-м километре автодороги Радостно — Жижица мотоциклист при съезде на второстепенную дорогу столкнулся с автомашиной Opel, которой управлял 75-летний мужчина. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

В тот же день около 8:00 в Пскове у дома № 1 на проспекте Энтузиастов автомобиль Opel под управлением 59-летнего водителя сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и, предположительно, сотрясение головного мозга. Женщину госпитализировали.

Около 21:30 на 6-м километре Пушкиногорского шоссе вблизи посёлка Пушкинские Горы 35-летняя водитель Nissan не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево. Женщину отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.