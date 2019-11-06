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Происшествия

10 человек эвакуировали из дома в Опочке из-за пожара

В Опочке из-за пожара в многоквартирном доме на улице Коммунальной были эвакуированы 10 человек. Сигнал о возгорании поступил 5 ноября в 16:19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В одной из квартир дома вспыхнули постельные принадлежности из-за неосторожного обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ещё один пожар произошёл в Опочецком районе в деревне Петровское в 11:58. Там в двухэтажном доме на первом этаже в двухкомнатной квартире из-за возгорания была закопчена кухня. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в водонагревательном оборудовании.

В 10:41 в Опочецком районе на 414-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – граница с Белоруссией» загорелся грузовой автомобиль MAN 1992 года выпуска. Огонь уничтожил кабину. Причиной возгорания стала неисправность топливной системы транспорта.  

В этот же день в 17:36 в Псковском районе в садоводческом некоммерческом товариществе «Восток» вспыхнул дачный дом. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети внутри дачного дома. Постройка выгорела полностью.

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