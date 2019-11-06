Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году

10:40, 06 ноября 2019, ПАИ

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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об издании указа о праздновании пушкинского юбилея в 2024 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главы государства.

С просьбой о подписании такого указа в ходе заседания Совета при президенте по русскому языку 5 ноября к Владимиру Путину обратились его советник Владимир Толстой и директор государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев, который напомнил, что в 1999 году к 200-летнему юбилею поэта обновлены и приведены в порядок, отреставрированы основные пушкинские места, которые стали визитной карточкой культуры России, - Санкт-Петербургский всероссийский музей Пушкина, Московский музей Пушкина, Пушкинский заповедник в Псковской области, Болдино.

«За оставшееся до юбилея время необходимо сделать многое: реконструировать и превратить современные музейно-туристические кластеры в пушкинские мемориальные места, сделать их современными объектами культуры в самом широком понятии этого слова, способными приобщать, привлекать к пушкинскому слову, творчеству, русской классической культуре миллионы посетителей, и, конечно, прежде всего, подрастающее поколение», - отметил Евгений Богатырёв.

Советник президента Владимир Толстой добавил, что годы до 225-летия поэта могли бы стать временем для работы по приобщению молодых людей «к Пушкину, к богатству русского языка, к осознанию исторической миссии России».

«Указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича [Толстого] попрошу сейчас при помощи коллег приступить к его подготовке», - ответил на предложение Владимир Путин.