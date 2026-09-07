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Общество

Реквизит фильма «Война и мир» пополнил коллекцию «Михайловского»

Предметы русского крестьянского быта конца XIX — начала ХХ века получил в дар Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщает музейная служба информации, этот подарок прислали в Святогорье создатели многосерийного художественного фильма «Война и мир» — через полтора месяца после завершения съёмок, проходивших летом в Пушкинском заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказал хранитель музея «Пушкинская деревня» Вячеслав Козмин, богатая коллекция — в общей сложности 56 экземпляров — включает в себя очень интересные вещи. Здесь есть и посуда — керамическая, деревянная и плетёная, корзины и лари для хранения зерна и полотна, рыболовные остроги, сельскохозяйственные инструменты и многое другое. Особо хранитель отметил редкий образец двуручной косы — с двумя рукоятками на разной высоте косовища.

По словам Вячеслава Козмина, все переданные предметы — не бутафорский реквизит, а подлинные, «живые» вещи, приобретённые для съёмок у известного вологодского коллекционера. «Теперь мы сможем создать в «белой избе» крестьянской усадьбы давно задуманную экспозицию по мотивам 49 песен псковского свадебного обряда, записанного Пушкиным в Михайловском», — подытожил хранитель.

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