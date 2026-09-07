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Общество

Часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта 7 сентября

Псковский музей-заповедник сообщил об изменениях в графике работы объектов 7 и 8 сентября. 7 сентября выходной день будет сразу на десяти музейных площадках, уточнили в пресс-службе.

Фото: Псковский музей-заповедник

Посетителей не будут принимать Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского, Музей-квартира Владимира Ленина, а также музеи-усадьбы Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской. Не будет работать и Музей истории города Печоры.

При этом 7 сентября туристы и жители города смогут посетить ансамбль Псковского кремля с экспозициями и выставками, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», а также Покровскую башню.

Во вторник, 8 сентября, выходной день предусмотрен на четырёх объектах: во Дворе Постникова, Палатах у Сокольей башни, Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского и Музее-квартире Владимира Ленина.

Музей-заповедник рекомендует учитывать график работы площадок при планировании посещения.

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