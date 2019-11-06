Дополнительные меры борьбы с борщевиком разрабатывают в Псковской области

11:34, 06 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области принимают меры по борьбе с борщевиком. Совещание по этому вопросу 6 ноября провела заместитель губернатора региона Нинель Салагаева по поручению главы области Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Текущее лето показало, что область у нас зарастает борщевиком достаточно активно, - заявила вице-губернатор. - Фиксировалось это обращениями граждан, которые сыпались в профильный комитет и в «Инстаграм» губернатора. Я сама очень часто ездила по области и могу сказать, конечно, что Псковский и Печорский район сильно заросли борщевиком, больше всего его было в Изборской волости».

По её словам, общая площадь заросших земель - 22 тысячи 435 гектаров. При этом обработано лишь 317 га, то есть около 1,5%.

«Даже если мы сможем в два раза уменьшить заросшие площади, все равно ситуация будет катастрофической, борщевик и дальше будет расти», - добавила Нинель Салагаева и отметила, что муниципалитеты проводят недостаточно проверок.

«Может, мы сами делаем что-то неправильно, вы нам скажите, может, какие-то средства нужны, мы готовы выслушать каждое мнение», - обратилась вице-губернатор к участникам совещания, добавив, что в этом вопросе рассчитывать можно пока только на областной и районные бюджеты.