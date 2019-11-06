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Боксёр из Великих Лук выступит в шоу Роя Джонса

7 декабря Мухаммад Шехов из Великих Лук проведёт бой в программе совместного шоу боксера Роя Джонса-младшего и Академии единоборств РМК. Он встретится с третьим номером Никарагуа Ароном Хуаресом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Академии единоборств.

«В этом поединке на кону будет стоять один из региональных титулов Всемирной боксерской ассоциации. С высокой вероятностью это будет пояс интерконтинентального чемпиона WBA, однако, окончательное решение по этому вопросу еще не принято», - пояснили в пресс-службе.

Турнир пройдет в Екатеринбурге на Арене РМК и начнётся в 15:00 по московскому времени.  Прямую трансляцию можно будет посмотреть на стриминговой платформе UFC Fight Pass.  

В профессиональном боксе Мухаммад Шехов выступает два года. В настоящее время он занимает третью строчку рейтинга второго легчайшего веса в России. В мировом рейтинге великолучанин отстаёт от Арона Хуареса на 287 позиций. «Тем не менее за спиной российского боксера есть три боя против серьезной оппозиции, с которой он справился, поэтому разница в рейтингах не показательна», - пояснили специалисты.

Арона Хуарес выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он трижды боролся за титулы, но все бои проиграл по решению судей.

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