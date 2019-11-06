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Общество

В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр

Александр Кокошинский ушел из семьи 10 лет назад, родные предполагают, что он проживает в одном из псковских монастырей. Фото из семейного архива.

В монастырях Псковской области родственники разыскивают Александра Кокошинского. Мужчина в 2009 году ушел из дома и с тех пор ни разу не выходил на связь, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта «Жди меня» в Псковской области.

«Уже 10 лет мы ничего не знаем о нашем муже, отце, сыне и дедушке. Перед своим исчезновением он был в состоянии усталости, депрессии. Мы можем думать о монастыре или православной общине, так как он человек верующий», - сообщили близкие Александра.

Они предполагают, что он мог уехать в Псковскую или Новгородскую область. Собственные поиски ни к чему не привели.

«Возможно, он нашел то, чего ему не хватало, и ему хорошо. А если плохо? А если он тоже тоскует, а вернуться не может? Мы все его любим и просто хотим увидеть. Если ему хорошо, то и нам будет спокойно и хорошо», - написали в программу родственники разыскиваемого.

Волонтеры предлагают Александру или знакомым с ним людям написать на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru или позвонить в редакцию Псковского агентства информации (8112) 722900.

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