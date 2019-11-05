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Культура

Псковский Фестиваль русской музыки попал в шорт-лист премии «События России»

Фото с pskov.ru

Псковский 45-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова попал в шорт-лист всероссийской премии «События России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В финал регионального этапа «События России» отобраны 138 событий и площадок. В номинации «Культура. Концерты и фестивали» проект Псковской областной филармонии – Фестиваль русской музыки – занял третье место и вышел в общероссийский финал, который состоится 4-5 декабря в Москве.

«Теперь придется побеждать! Вписываем Псков в событийный календарь России!» - написал на своей странице в «Фейсбуке» главный дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский.

Фестиваль русской музыки является единственным в России, посвященным наследию композиторов XIX столетия, связанных с Псковской областью. Фестиваль проходит при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.

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