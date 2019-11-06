0
12:10
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
10:40
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
10:03
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
09:13
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
20:37
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
18:55
Ростехнадзор о своей работе в Псковской области, о «регуляторной гильотине» и наказаниях
Еще новости
Общество

26 ДТП произошли в Пскове по вине водителей в октябре

В октябре в Пскове по вине водителей произошли 26 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Сергея Сурина, в октябре из-за сложной обстановки на дорогах в Пскове увеличилось количество ДТП. В частности, за месяц были сбиты 9 пешеходов и 2 велосипедиста, произошли 10 столкновений автомобилей, 3 наезда на стоящий транспорт.

Начальник городского УМВД отметил, что наиболее аварийно-опасное время на городских дорогах - с 18:00 до 21:00, так как на него приходятся пиковые транспортные нагрузки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
06 ноября 2019
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
06 ноября 2019
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
06 ноября 2019
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
06 ноября 2019
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
05 ноября 2019
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
05 ноября 2019
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта

Идет загрузка...