26 ДТП произошли в Пскове по вине водителей в октябре

13:19, 06 ноября 2019, ПАИ

В октябре в Пскове по вине водителей произошли 26 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Сергея Сурина, в октябре из-за сложной обстановки на дорогах в Пскове увеличилось количество ДТП. В частности, за месяц были сбиты 9 пешеходов и 2 велосипедиста, произошли 10 столкновений автомобилей, 3 наезда на стоящий транспорт.

Начальник городского УМВД отметил, что наиболее аварийно-опасное время на городских дорогах - с 18:00 до 21:00, так как на него приходятся пиковые транспортные нагрузки.