Оказать любую возможную помощь пострадавшим в ДТП сестрам Долженко поручил начальник УМВД Пскова

13:59, 06 ноября 2019, ПАИ

УМВД Пскова окажет всю необходимую помощь трём сёстрам Долженко, пострадавшем в ДТП, в котором погибли их родители. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам деятельности в октябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Я уже дал поручение связаться с представителями этой семьи для оказания любой возможной помощи, потому что хоть ДТП произошло не на территории Пскова, но в нем серьезно пострадали наши жители», - отметил Сергей Сурин.

Начальник территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе подчеркнула, что специалисты ведомства также окажут всестороннюю помощь семье пострадавших.

Авария произошла 3 ноября на трассе Санкт-Петербург – Псков. Девочки получили тяжёлые травмы: 8-летняя - переломы рёбер грудного отдела, 14-летняя – переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а 17-летняя – ушибы темени.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить вопрос об оказании адресной помощи пострадавшим девочкам. Для оказания помощи пострадавшим в соцсетях организован сбор средств.