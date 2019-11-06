0
17:16
Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019»
16:25
Центр реабилитации «особенных» детей заработал в Пскове
14:47
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
12:10
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
10:40
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
10:03
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
09:13
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
Еще новости
Общество

Оказать любую возможную помощь пострадавшим в ДТП сестрам Долженко поручил начальник УМВД Пскова

УМВД Пскова окажет всю необходимую помощь трём сёстрам Долженко, пострадавшем в ДТП, в котором погибли их родители.  Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам деятельности в октябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Я уже дал поручение связаться с представителями этой семьи для оказания любой возможной помощи, потому что хоть ДТП произошло не на территории Пскова, но в нем серьезно пострадали наши жители», - отметил Сергей Сурин.

Начальник территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе подчеркнула, что специалисты ведомства также окажут всестороннюю помощь семье пострадавших.

Авария произошла 3 ноября на трассе Санкт-Петербург – Псков. Девочки получили тяжёлые травмы: 8-летняя - переломы рёбер грудного отдела, 14-летняя – переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а 17-летняя – ушибы темени.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить вопрос об оказании адресной помощи пострадавшим девочкам. Для оказания помощи пострадавшим в соцсетях организован сбор средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019»
06 ноября 2019
Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019» 1
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
06 ноября 2019
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
06 ноября 2019
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
06 ноября 2019
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
06 ноября 2019
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
06 ноября 2019
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании

Идет загрузка...