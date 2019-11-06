Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги

14:47, 06 ноября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы побывали в школах и детсадах, которые получили деньги, сэкономленные парламентариями на командировках, цветах и сувенирах. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации

В частности, народные избранники побывали в школе №18 имени героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. И. п. главы Пскова Елене Полонской и депутатам показали пищеблок, отремонтированный на сэкономленные гордумой деньги. Директор школы Маргарита Ильина отметила, что после ремонта всё преобразилось, и добавила, что на средства родителей удалось также поменять умывальники.

Маргарита Ильина отметила, что ремонт пищеблока - «большая помощь, но много работы ещё предстоит». Елена Полонская пообещала, что депутаты «будут и дальше стараться экономить». «Приятно видеть, когда деньги идут на дело и эффективно используются», - подытожила глава города.

850 тысяч сэкономленных рублей выделены на установку малых архитектурных форм, устройство теневых навесов и грунтовой площадки в детском саду №11 на улице 23 Июля, 12. Работы здесь пока не начаты.

Заведующая детским садом Алла Трухан отметила, что важно найти добросовестных подрядчиков. Елена Полонская уточнила, успеют ли сделать всё в срок. Заведующая ответила, что всё будет готово. И. п. главы города поручила депутату гордумы по этому округу Сергею Колосову найти специалистов, которые займутся прокладкой дренажной трубы на территории сада.

400 тысяч рублей направлены на ремонт кровли в детском саду №52 «Бусинка» в Милевском переулке, 5. Елена Полонская вместе с коллегами прошла по саду и проверила качество выполненных работ. Заведующая Светлана Хитрова уточнила, что через две недели завершится косметический ремонт потолка, который оказался испорчен во время протечек старой кровли, а пока дети занимаются в штатном режиме, протечка устранена. «Хотя до этого были даже короткие замыкания, не было достаточной освещенности. Благодаря выделенным деньгам в сентябре группу полностью открыли», - отметила заведующая.

Школа №23 получила от городской думы 803 тысячи рублей на текущий ремонт здания. Директор Наталья Дьяконова сообщила, что все работы отслеживала лично. «Все завершено, нужна ещё «косметика» там, где крыша текла», - рассказала она.

Елена Полонская поблагодарила за то, что все работы выполнены в срок. Затем делегация подошла к кофейному аппарату, который глава города в итоге потребовала убрать из школы, выяснив, что предприниматель установил его обманным путем вместе с аппаратом по продаже сладостей.

Следующим объектом стал детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка», где работы по установке теневых навесов ещё не начались. На эти цели предусмотрены 350 тысяч рублей.

Елена Полонская положительно оценила работу директоров школ и заведующих детских садов, которые сумели грамотно распорядиться средствами, направив их на первостепенные задачи. По ее словам, в большинстве учреждений работы выполнены практически в полном объеме.

«В детском саду №32 в рамках сэкономленных средств будут установлены теневые навесы, малые архитектурные формы. Здесь еще только предстоит благоустроить территорию. Это непростая задача - за полтора месяца выполнить большой объем работ, но я уверена, что всё получится. В «Кораблике» уже установлено ограждение. Порядка миллиона рублей было на это потрачено. На детской площадке спилены аварийные деревья, которые угрожали безопасности детей. На территории сада со стороны Коммунальной полностью благоустроена территория, устроены пешеходные дорожки, установлена детская площадка, уличное освещение. Работы продолжаются. В следующем году при формировании бюджета депутаты будут уделять внимание детским садам и школам города, а бюджет сохранит свою социальную направленность. Депутаты вообще отмечают, что средства, направляемые в соцучреждения по линии городского управления образования расходуются максимально эффективно», - подчеркнула Елена Полонская.