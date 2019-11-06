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Общество

Пскович стал лауреатом премии имени Луначарского

Специалист по обеспечению работы аудиостудии, сервера информационно-методического отдела Псковского областного центра народного творчества Анатолий Чиликин стал лауреатом премии имени Анатолия Луначарского. Он победил в номинации «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Анатолий Чиликин работает в областном центре народного творчества с 2000 года. Он осуществляет звукотехническое обеспечение региональных культурных проектов. Среди них – всероссийский фестиваль юных исполнителей народной песни «У Лукоморья», патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» и другие.

Кроме того, пскович оцифровывает уникальный звуковой материал, записанный в многолетних фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области. На данный момент он уже сумел оцифровать более 700 обрядовых и календарных песен. Благодаря этой работе Анатолия Чиликина удалось не только сохранить культурное наследие, но и сделать его доступным для современного слушателя.

Также псковский специалист проводит обучение сотрудников культурно-досуговых учреждений. В частности, он помогает им познать звукорежиссуру массовых зрелищных мероприятий, компьютерные технологии и навыки применения программ по цифровой обработке звука. Кроме того, пскович является автором программного обеспечения и технической поддержки многих мультимедийных проектов.

Помимо псковича лауреатами премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чечни, Чувашии, Чукотского автономного округа. Всем им вручат премию в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Премию имени Анатолия Луначарского учредила дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году. Она присуждается лучшим представителям нетворческих профессий, работающим в учреждениях культуры. Имя первого наркома просвещения РСФСР подчеркивает главную цель премии – уделить внимание рядовым труженикам сферы культуры.

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