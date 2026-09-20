Михаил Каратыш: Чувствуешь ответственность, потому что за тобой стоят люди

22:28, 20 сентября 2026, ПАИ

Выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», ветеран СВО и помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября, рассказал, как обучение подготовило его к работе с обращениями жителей.

По его словам, программа «Герои земли Псковской» дала знания, которые позволяют понимать, в какой орган власти необходимо обратиться для решения конкретного вопроса.

«Ты знаешь, к кому обращаться, в какую дверь стучаться. К тебе люди обращаются по самым разным вопросам – это весь спектр общения о проблематике, который касается всех органов исполнительной власти. И ты знаешь, к какому органу, министерству, ведомству обращаться, к кому идти и у кого просить, чтобы вопрос решался», – рассказал Михаил Каратыш.

Он отметил, что большинство обращений, с которыми к нему приходили жители, были связаны с участниками СВО и членами их семей. При этом вопросы касались самых разных сфер – от системных проблем до конкретных бытовых ситуаций.

«Для кого-то это рутина, а для кого-то, если человек пришёл с вопросом, он пришёл высказать то, что мешает ему спокойно жить. Это не рутина. Что бы это ни было – нескошенная трава, несобранные ветки, негрейдированная дорога, тут нет такого: важно или не важно. Важно всё», – подчеркнул Михаил Каратыш.

По его словам, после завершения избирательной кампании предстоит основная работа – анализировать поступившую информацию и принимать решения.

«Всё только начинается, и если мы одержим победу, вся основная работа впереди. Сейчас был сбор информации, анализ, а дальше будет принятие решений и постановка всей работы. Это важно и нужно», – сказал Михаил Каратыш.

Он также связал такой подход с опытом военной службы и ответственностью за других людей: «Мы люди, которые прошли СВО, службу в армии. Я считаю, что когда ты отвечаешь не за себя, а за кого-то, а в военной службе это повсеместно, у тебя уже по-другому складывается менталитет. Ты чувствуешь ответственность, потому что за тобой стоят люди».

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.