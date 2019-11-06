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Общество

Почти на 30% вырос экспорт автомобилей из России

Почти на 30% увеличился экспорт автомобилей и компонентов из России. В основном машины и запчасти из России везут в Казахстан и Белоруссию, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, рост экспорта автомобилей связан со слабым спросом на внутреннем российском рынке и с государственной системой поддержки экспорта, на которую в текущем году были выделены около 4,5 млрд рублей.

Автомобили из России помимо Белоруссии и Казахстана экспортируют также в Турцию, Чехию, Узбекистан и Китай. Причем наибольший вклад в рост экспорта внесли легковые автомобили (41% роста) и прицепы (34%). Заметными были и поставки спецавтотранспорта (11%) и грузовиков (4%).

По данным ассоциации европейского бизнеса за девять месяцев текущего года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук. При этом производство легковых автомобилей за период с января по сентябрь выросло на 1,1%, до 1,1 млн штук.

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