Псковский «Сказ» выступил на сцене столичного академического театра «Русская песня»

16:38, 06 ноября 2019, ПАИ

Псковский Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева презентовал своё творчество в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, ансамбль выступил на гала-концерте Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошел 4 ноября в столичном государственном академическом театре «Русская песня».

Художественный руководитель ансамбля «Сказ», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков заявил, что это уникальная возможность –получасовое выступление в холле театра перед гала-концертом. «Мы очень рады, что стали победителями в таком престижном конкурсе», — отметил он.

На торжественном мероприятии вручили дипломы 20 победителям зональных этапов конкурса, в их число вошел и ансамбль «Сказ». Награды лучшим достались из рук заместителя министра культуры РФ Павла Степанова.

Затем выступили ансамбли — обладатели грантов конкурса. В качестве специальных гостей на вечере присутствовали Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, народная артистка России Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня».

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мероприятие направлено на поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи и сохранение нематериального культурного наследия народов страны.

Учредителями конкурса являются Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами выступают ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова», органы управления культурой и дома (центры) народного творчества субъектов Российской Федерации.