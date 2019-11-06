Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре на 48-ом году жизни после продолжительной болезни скончался актёр, педагог самарского академического театра имени Горького Виталий Жигалин, сообщает ТАСС.
Гражданская панихида пройдет 8 ноября в самарском Доме актера.
Виталий Жигалин родился 31 июля 1972 года. В 1995 году он окончил Воронежский государственный институт и сразу устроился в Самарский академический театр драмы. Активно снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Литейный». Всего на его счету 19 работ в кино.