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Житель Башкортостана отправится под суд за случайное убийство псковича

47-летний житель Башкортостана отправится под суд за случайное убийство псковича. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчина обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 26 июля обвиняемый выпивал с потерпевшим в одном из пабов на улице Народной в Пскове. На улице мужчины поссорились. Злоумышленник ударом руки в голову повалил приятеля на асфальт, а сам сбежал. Утром потерпевшего обнаружили прохожие, которые отправили его в больницу, где мужчина скончался от полученной при падении черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд.

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