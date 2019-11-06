Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели экологическую акцию по зарыблению водоёма

16:58, 06 ноября 2019, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную экологическую акцию по зарыблению водоёма: тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Зарыбление произвели для восполнения биологических ресурсов водохранилища, вода которого используется в технологическом процессе электростанции.

«Одним из важных направлений экологической программы станции является охрана водных объектов, – отметил директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Пользование природными ресурсами происходит под четким контролем научно-исследовательских институтов. Мы ведем постоянный мониторинг водохранилища, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели».

Водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь входит в перечень крупнейших водных объектов Псковской области. Его протяжённость - 41 км, средняя ширина - 200 метров.