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Общество

Определились победители юношеского турнира по тяжелой атлетике «POWER CUP» в Пскове

В Пскове определились победители и призеры VI международного юношеского турнира по тяжелой атлетик «POWER CUP», который состоялся 1-2 ноября в спорткомплексе Средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 70 атлетов из Эстонии, Белоруссии, Новгородской и Псковской областей. Команду Пскова представляли воспитанники ДЮСШ «Надежда».

Атлеты соревновались в трех возрастных группах: 2008-2007, 2006-2004 и 2003-2002 годов рождения.

По итогам турнира в возрастной категории 2008-2007 годов рождения первое место заняла псковская команда ДЮСШ «Надежда», второе - ДЮСШ поселка Окуловка Новгородской области, на третьем месте - спортивный клуб «Spordiklubi Vargamae» из Эстонии.

В возрастной категории 2006-2004 годов рождения победу одержала ДЮСШ «Надежда» (Псков), «серебро» завоевали воспитанники Центр развития детей и юношества Бежаниц, третий результат показали воспитанники училища олимпийского резерва Новополоцка (Белоруссия).

В возрастной категории 2003-2002 годов рождения победили спортсмены из СДЮШОР Великого Новгорода, второе место - у ДЮСШ «Надежда» (Псков), третье – у Центра развития детей и юношества Бежаниц.

Кроме того, в ходе соревнований эстонский атлет Roomet Vali в возрастной категории U-15 установил рекорд Эстонии в толчке штанги.

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