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Общество

Немая розга: самое опасное комнатное растение назвал биолог

Какое комнатное растение является самым опасным для человека, рассказал биолог Дмитрий Сафонов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Диффенбахия является популярным, но опасным комнатным растением, которое в народе называют «немой розгой» из-за сока в стебле», – сказал он.

По словам биолога, при попадании в рот сок вызывает сильный отёк гортани, приводя к временной потери речи у взрослых и к обязательной госпитализации детей. Так что держать это растение в зоне доступа опасно.

Кроме того, родителям необходимо следить, чтобы ребёнок не получил ожог слизистой, потерев глаза или облизав пальцы после контакта со сломанным стеблем диффенбахии.

Дмитрий Сафонов отметил, что выбрасывать растение необязательно – достаточно поставить его повыше и объяснить детям, что листья рвать нельзя.

Ранее в Полистовском заповеднике обнаружили новое место произрастания редкого краснокнижного растения.

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