Оксана Федорова поздравила псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
Уроженка Пскова, известная телеведущая Оксана Фёдорова поздравила псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Об этом ПАИ сообщили в Псково-Печёрском монастыре.
Она рассказала, что каждый год в этот день ее семья приезжает в Псково-Печерский монастырь, чтобы отдать дань памяти и проникнуться праздником и благодатью, которая царит здесь.
«Это действительно уже стало традицией для нашей семьи. И я вижу, что много прихожан приезжают специально на праздник из других городов», - отметила телеведущая.
Она пожелала псковичам Божьей помощи, защиты семье и всевозможных благ - душевных и небесных.
«И, конечно, не будем забывать, что главный источник жизни – это Христос, и самое главное – идти его дорогой», - заключила Оксана Федорова.
Напомним, 27 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошло торжественное всенощное бдение накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана, епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина, архимандрита Филарета (Кольцова) с братией и гостями обители.
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